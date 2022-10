GT Sales Consulting GmbH

Gero Tober: Warum Marketing und Verkaufspsychologie Hand in Hand gehen müssen

Leverkusen (ots)

Gero Tober unterstützt Unternehmen in der Dienstleistungsbranche dabei, sich sinnvoll zu positionieren, neue Angebote zu vermarkten und zu verkaufen. Er ist Experte in Sachen Zielgruppenanalyse und Verkaufspsychologie und weiß, ob und wie Produkte am Markt etabliert werden können. Im Artikel erfahren Sie, wie Gero Tober unentdeckte Potenziale erkennt und wie genau er die Vorarbeit für einen erfolgreichen Verkauf perfektioniert hat.

Unternehmer in der Dienstleistungsbranche sprudeln voller Ideen für innovative Coachings und Beratungsangebote, mit denen sie bei ihrer Zielgruppe punkten wollen. Sie wissen, dass der Erfolg eines neuen Produkts vor allem ein professionelles Marketing voraussetzt. Sie engagieren also eine Werbeagentur oder beauftragen Fachleute mit der Produktion einer Landingpage oder eines Videos. Doch nach dem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand kommt meist die Ernüchterung: Obwohl die Zielgruppe doch eigentlich nur auf ein derart attraktives Angebot gewartet hat, bleiben qualitative Leads und der erwartete Umsatz aus. Passiert das mehrmals, wird das Vertrauen in Online-Marketing-Maßnahmen schrittweise zerstört. Als ehemaliger Vertriebler kennt auch Gero Tober diese Zweifel gut. Dutzende Marketing-Agenturen hat er bereits eingestellt und aufgrund ausbleibender Erfolge wieder entlassen müssen. Fast gezwungenermaßen hat er das Thema also selbst in die Hand genommen - mit großem Erfolg. Denn eines macht er anders als viele Mitbewerber: Er sieht das Marketing aus Vertriebssicht, nicht als Marketer.

Früher hat Gero Tober Vertriebsteams im Börsenumfeld im In- und Ausland aufgebaut. Heute begleitet er Dienstleistungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Million Euro. Seine Kunden unterstützt der Experte bei ihrer Positionierung und im Entwicklungsprozess neuer Angebote, die die Zielgruppe seiner Kunden auch wirklich erreichen. Nicht immer ist das überhaupt möglich. Wenn ein Angebot nicht bei der Zielgruppe landen kann, also unwirtschaftlich ist, rät er seinen Kunden von einer Umsetzung ab. Nur so wird er schließlich auch selbst weiterempfohlen. "Ich kann ein Unternehmen zum Überflieger machen - aber manchmal muss ich auch ein Spielverderber sein", sagt der Experte.

So funktioniert Zielgruppenverständnis

Um die Zielgruppe genau zu verstehen, gilt es, verschiedene Fragen zu beantworten: Wie verhält sich die Zielgruppe? Wie groß ist das Interesse am neuen Angebot wirklich? Wie sollte die Preisgestaltung aussehen? Wie und wo muss das Produkt beworben werden? Gero Tober ist Experte in Sachen Verkaufspsychologie und strategischer Produktpositionierung. Er weiß, wie es sich zu verhalten gilt und stellt die tiefenpsychologischen Motive und Trigger der Zielgruppe fest, damit das spätere Marketing überhaupt greifen kann. Dabei unterstützt der 35-Jährige seine Kunden auch dabei, ihre Neuentwicklungen am Markt zu testen. Der gesamte Analyse-Prozess erfolgt - bestenfalls mit dem Unternehmer persönlich - auf Augenhöhe in einer entspannten Umgebung fernab des gewohnten Umfelds.

Ergänzt wird sein Angebot durch das von ihm entwickelte Neurodecoding. Diese Form der Zielgruppenanalyse stellt die Wünsche, Bedürfnisse, das Verhalten, den Sprachgebrauch und viele weitere Faktoren der Wunsch-Zielgruppen fest. Daraus entwickelt sich das spätere Marketing. Doch auch im Vertrieb ist Neurodecoding einsetzbar: um festzustellen, womit das Gegenüber begeistert werden möchte und den Pitch entsprechend aufzubauen. Beide Formen des Neurodecodings kann Gero Tober in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden einbinden.

Erfolg durch Empathie und Erfahrung

Als "höchst intellektuell, aber doch sehr empathisch" wird Gero Tober von seinen Kunden in einschlägigen Bewertungs-Portalen in höchsten Tönen gelobt. Auch sein Werdegang macht den Verkaufs-Experten zu einer interessanten Persönlichkeit. In seiner Jugend war er Straßenmusiker und ist dann mit 18 Jahren in den Vertriebsbereich gegangen: "Ich habe in meiner Laufbahn praktisch jeden Fehler einmal mitgenommen - aus der Erfahrung schöpfe ich noch heute", erinnert sich der heutige Experte.

Sein Wissen ergänzt er durch viele Seminare und Coachings, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum. Aus dem perfekten Mix aus Erfahrung und Fachwissen hat sich sein eigenes Proof-of-Concept entwickelt, mit dem der Experte heute zahlreiche Unternehmer auf die Überholspur lotst. Gero Tober bleibt dabei immer realistisch: "Es ist natürlich Hochleistungssport, sich auf diese Weise mit seinem Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber wenn du aus einer Million Euro 10 Millionen machen willst, ist das die Basis. Es lohnt sich also."

