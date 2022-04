Oskar Atzinger MdL: Mündige Staatsbürger statt gehorsamer Untertanen - AfD fordert eine fundamentale Wende in der Schulpolitik

München (ots) - Am 20. September 1989 wurde das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von der UN-Generalversammlung angenommen. Es trat am 2. September 1990 in Kraft. Der Deutsche Bundestag stimmte der Kinderrechtskonvention am 17. Februar 1992 zu, so dass sie am 5. April gültig wurde. Sie ist damit ein ...

mehr