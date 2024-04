Straubinger Tagblatt

Pressestimme zum Flutkatastrophe im Ahrtal

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Der damalige Landrat Jürgen Pföhler ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Der CDU-Politiker war völlig überfordert und hat seine Bürger offensichtlich im Stich gelassen. (...) Die Bürger müssen darauf bauen können, dass sich jene, die qua Amt für ihren Schutz zu sorgen haben, auf den Notfall vorbereiten und wissen, was zu tun ist, wenn er eintritt. Dass sie sich nicht in die Büsche schlagen, Verantwortung nach unten durchreichen und ihre eigene Habe in Sicherheit bringen.Dieses Grundvertrauen ist beschädigt worden. Der Verzicht auf eine Anklage mag juristisch vertretbar sein. Selbst wenn Fachleute im U-Ausschuss des Mainzer Landtags das von den Staatsanwälten beauftragte Gutachten kritisiert haben. Den meisten Bürgern allerdings dürfte Opfer-Anwalt Christin Hecken aus der Seele sprechen: "Die Einstellung der Ermittlungen ist ein Justiz-Skandal."

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell