Straubinger Tagblatt

Der Vorwurf des Völkermordes ist absurd

Straubing (ots)

Es ist ein monströser Vorwurf, den Nicaraguas Regierung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erhebt. Deutschland, das sich stets so viel auf seine Moral einbildet, soll sich mit seiner Unterstützung Israels der Beihilfe zum Völkermord schuldig machen? Das klingt absurd. Ist es auch. (...) Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für Israel (...). Zugleich ist die Bundesrepublik dem internationalen Recht und den Grundsätzen der Humanität verpflichtet. Deshalb beteiligt sie sich an den Hilfslieferungen für die Palästinenser und versucht, mäßigend auf Israel zu wirken. Der blanke Hass, die grenzenlose Mordlust - sie sind am 7. Oktober von der Hamas ausgegangen. Sie hat die Spirale der Gewalt in Gang gesetzt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell