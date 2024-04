Straubinger Tagblatt

Aufbruch nach Vilnius: Neuland für die Bundeswehr

Am Montag war ein wichtiger Tag für die Bundeswehr. 20 Soldaten sind in Begleitung des Inspekteurs des Heeres nach Vilnius aufgebrochen, um mit den Vorbereitungen für die Aufstellung der Litauen-Brigade der Bundeswehr zu beginnen. (...) Immer wieder haben die Balten vor dem Kremlherrn gewarnt, doch vor allem die Deutschen haben gemeint, wenn man Wladimir Putin sein Gas abkaufe, werde er sich schon zurückhalten. Ein Irrtum, für den die Ukraine einen hohen Preis bezahlt. Niemand sollte sich über die Risiken Illusionen machen, die die Soldaten in Litauen eingehen. Noch scheint sich Putin nicht mit der Nato anlegen zu wollen. Damit das so bleibt, müssen vor allem die Europäer ihre militärischen Hausaufgaben machen.

