Die Ukraine stellt Deutschland vor eine schwierige Frage

Deutschland garantiert seinen Bürgern das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in der Verfassung. Das muss sie Ukrainern nicht einräumen. Sie unterstützt den Freiheitskampf der Ukraine mit Waffen und vielen Millionen Euro, weil sie das für ihre moralische Pflicht hält. Warum soll sie dann nicht auch Männer in die Ukraine zurückzuschicken, die sie so dringend braucht? Erst recht, wenn sie sich durch Straftaten wie Bestechung und Urkundenfälschung entzogen haben? Rechtlich wäre das möglich. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Deutschland Männer in den Krieg und damit womöglich in den Tod schickt. Zumindest aber sollte sie die Ukraine dabei unterstützen, ihre Bürger in Deutschland anzusprechen.

