Straubinger Tagblatt

Die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung ist überfällig

Straubing (ots)

Die Wiedereinführung der Krankschreibung per Anruf könnte auch kaum passender zum aktuellen Geschehen sein: Die Erkältungssaison läuft auf Hochtouren. Die Praxen sind voll von Patienten mit Atemwegserkrankungen, grippalen Infekten - und ja, auch Corona. Insofern ist es nur sinnvoll, wenn diese nicht schniefend und hustend auch noch zum Arzt gezwungen werden, um sich ein Attest zu holen. Im schlimmsten Fall steckten diese sogar noch andere Patienten an, die wiederum krank geschrieben werden müssen. Ein Teufelskreis. Das in diesem Winter sowieso schon wieder strapazierte Gesundheitssystem würde zumindest ein bisschen entlastet.

