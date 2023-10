Straubinger Tagblatt

EU-Aslypolitik ist ein dysfunktionales System

Straubing (ots)

Viele Menschen in Deutschland trauen der Politik kaum mehr zu, Herr über die Migrationskrise zu werden. In zig Kommunen ist die Grenze der Belastbarkeit längst erreicht. Die Krux ist die völlig dysfunktionale Asylpolitik der EU. Eine schnelle Lösung wird es nicht geben, weil Deutschland und viele weitere EU-Staaten die irreguläre Migration jahrelang sehenden Auges zugelassen haben. (...) Dänemark zeigt, dass es anders geht. In diesem Land gibt es Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber, Sach- statt Geldleistungen und Kitapflicht für Migrantenkinder. Die Regierung hat so in weiten Teilen der Bevölkerung Vertrauen zurückgewonnen und Zustimmung für rechte Parteien zurückgedrängt. Die sozialdemokratische Regierung hat dem Volk zu verstehen gegeben: Wir nehmen eure Sorgen ernst. (...) Die EU-weite Asylpolitik muss abschreckender werden. Und, so ehrlich müssen sich Politiker machen, die konsequente Umsetzung dessen wird weniger human sein.

