KnowBe4

KnowBe4 veröffentlicht zum Welt-Passwort-Tag ein neues kostenloses Passwort-Kit

Tampa Bay, USA (ots)

Das neue Passwort-Kit hilft dabei die Passwort-Hygiene und die Abwehr gegen Social Engineering zu stärken

Passwörter sind ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Sie sind der Schlüssel zum Zugriff auf einige der wichtigsten Ressourcen, auf die sich die Menschen jeden Tag verlassen, um Handys zu entsperren, sich bei Computern, E-Mail-Konten, Bankkonten und vielem mehr anzumelden. Laut dem Data Breach Investigations Report 2022 von Verizon sind 80 Prozent der Sicherheitsverletzungen in Unternehmen auf gestohlene Zugangsdaten (Benutzernamen und Kennwörter) zurückzuführen. Darüber hinaus wird in dem Bericht die Verwendung gestohlener Anmeldeinformationen als zweitgrößte Bedrohung für Unternehmen nach Ransomware genannt. Aus diesem Grund ist es für den Schutz und die Sicherheit der Privatsphäre unerlässlich, starke und eindeutige Passwörter für alle Konten zu haben.

Das Passwort-Kit von KnowBe4 enthält Benutzerressourcen wie den Zugang zu einem kostenlosen On-Demand-Webinar mit dem Titel "The Good, the Bad and the Truth About Password Managers" (Das Gute, das Schlechte und die Wahrheit über Passwort-Manager) mit Roger A. Grimes, KnowBe4s datengesteuertem Verteidigungsevangelisten, KnowBe4s beliebtes Passwort-Whitepaper "What Your Password Policy Should Be e-Book" (Was Ihre Passwortrichtlinie sein sollte), Passwort-Hacking-Demovideos von Kevin Mitnick, einen Leitfaden für bewährte Praktiken und mehr.

Das neue Passwort-Kit können Sie hier gratis herunterzuladen: https://www.knowbe4.com/password-resource-kit

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell