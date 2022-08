SAT.1

"The Voice of Germany" weiter stark! 4,80 Millionen Zuschauer:innen schalten am Freitagabend in SAT.1 ein

Unterföhring (ots)

20. August 2022. Guter Start für "The Voice of Germany" auch in SAT.1: 4,80 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) verfolgen am Freitagabend die zweite Folge der neuen Staffel. Damit hält die Musikshow das sehr gute Niveau beim Gesamtpublikum vom Start am Vortag auf ProSieben. Mit 12,4 Prozent Marktanteil beschert #TVOG SAT.1 auch bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen eine schöne Prime Time. Die nächste Folge "The Voice of Germany" kommt am 25. August um 20:15 Uhr auf ProSieben. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen. Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice of Germany": Kevin (25, CH-Thürnen), Sid (22, CH-Pfäffikon), Martina (65, Hannover), Leona (19, Hofheim), Carla (26, Gröbenzell), Tammo (19, Duderstadt), Berry (21, Neumünster), Anny (21, Wachtberg), Jakob (23, Pittenbart), Renee (20,Babenhausen), Jessica (35, Augsburg), Bastian Benoa (33, Brackenheim), Anja (55, Stadecken-Elsheim) Alle Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2022 Hashtag zur Show: #TVOG Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 20.08.2022 (vorläufig gewichtet: 19.08.2022)

