SAT.1

Herzstillstand! In Julia Leischiks "HAUS AM MEER" trifft Carina ihre Lebensretterin

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal den Menschen zu umarmen, dem man sein Leben verdankt?

Zehn Jahre nachdem Carina (35) aus Freigericht im Urlaubsflieger einen Herzstillstand überlebte, erfüllt Julia Leischik ihr in der SAT.1-Dokutainment-Reihe "DAS HAUS AM MEER" diesen Herzenswunsch - am Montag, 22. August 2022, um 20:15 Uhr.

Sommer 2012: Carina sitzt im Urlaubsflieger aus Hurghada zurück nach Frankfurt am Main. Da bleibt über den Wolken ihr Herz stehen - mit 25 Jahren und mit ihrer gerade einmal 20 Monate alten Tochter auf dem Arm. Der Einsatz einer anderen Passagierin rettet ihr Leben. Carina erinnert sich nur verschwommen an eine Frauenstimme: "Wir kriegen wieder einen Puls! Der Puls kommt wieder!" Eine junge Studentin belebt sie noch im Flugzeug wieder und überzeugt die Flug-Crew zu einer Notlandung in Budapest. Dort erwacht Carina in einem Krankenhausbett: Überglücklich über ihre zweite Chance aufs Leben, jedoch ohne Anhaltspunkt, wie ihre bis heute anonyme Retterin heißt. Carina lebt heute mit einem Herzschrittmacher und wünscht sich sehnlichst, der Studentin von damals Danke zu sagen. Mit Julia Leischiks Hilfe finden die beiden Frauen im "HAUS AM MEER" zueinander.

Was Carina noch nicht weiß: Auch für ihre Retterin war die Begegnung im Urlaubsflieger eine prägende Erfahrung. Die damals 24-jährige Medizinstudentin Meike entschied sich deshalb für eine Facharztlaufbahn als Kardiologin: "Da war eine Verbindung, die man gar nicht beschreiben kann!"

Julia Leischik rührt die Begegnung der beiden Frauen zu Tränen: "Ich habe schon lange nach einem besonderen Ort gesucht, an dem wir noch mehr Menschen zusammenbringen können. Im 'HAUS AM MEER' wollen wir unvergessliche Momente und vor allem Überraschungen feiern!"

Presselounge (Bild- und Infomaterial): http://presse.sat1.de/JuliaLeischik

"DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik" (fünf Folgen) startet am Montag, 22. August 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das Dokutainment-Programm wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell