Straubinger Tagblatt

Die Debatte um erneuerbare Energien dreht sich im Kreis

Straubing (ots)

Deutschland will sich bis 2024 klimaneutral aufstellen. Der dafür notwendige Ausbau der Erneuerbaren ist allerdings noch viel zu langsam. Das vom Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgegebene Ziel von 69 Gigawatt bis Ende 2024 dürfte laut Science Media Center deutlich verfehlt werden. Im schlechtesten Fall baut sich ein Investitionstau auf, der die Klimaneutralität um viele Jahre nach hinten verschiebt. Alle Beteiligten an diesem ewigen Streit um die Erneuerbaren haben gute Punkte, die sie ins Feld führen können. Gleichzeitig dreht sich die Debatte im Kreis, sie hilft weder Mensch noch Klima. Es wäre wohl an der Zeit, sie endlich zu beenden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell