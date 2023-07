Straubinger Tagblatt

Kinderarmut - Es braucht Chancengleichheit

Mit dem höheren Mindestlohn und dem Bürgergeld soll sich die Lage sozial schwacher Familien verbessern, mit der Kindergrundsicherung speziell die von jungen Menschen. Selbst wenn Finanzminister Christian Linder nicht so viele Milliarden locker macht, wie die Ampel-Partner es gerne hätten. Doch Geld ist nicht alles. Es muss endlich gelingen, worüber Politiker seit vielen Jahren reden: Mehr Chancengleichheit in der Bildung, damit der Erfolg oder Misserfolg in der Schule nicht mehr vom Abschluss der Eltern abhängt. Außerdem muss es eine hochwertige Kinderbetreuung geben, die auf die Grundschule vorbereitet.

