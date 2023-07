Straubinger Tagblatt

Der Putsch in Niger ist ganz im Sinne Putins

Sollten nun die Militärs die Macht übernehmen, würde sich vor allem einer darüber freuen, der am Donnerstag gut 5.500 Kilometer von Bazoums Präsidentenpalast entfernt zum großen Staatstheater in den Kreml geladen hat: Russlands Diktator Wladimir Putin hat Staatschefs aus 21 afrikanischen Ländern um sich versammelt. Doch er reicht ihnen die Hand nicht als Freund und Partner, sondern als Erpresser. Wie China ist Russland seit Jahren dabei, seinen Einfluss in Afrika auszubauen und die Länder dort in Abhängigkeit zu treiben. Spätestens mit dem Ende des Getreideabkommens mit der Ukraine hat er sie in der Hand: politische Unterstützung gegen russisches Korn. Putin nimmt hungernde Völker als Geiseln. Und genau das dürfte auch sein Plan für Niger sein. Doch dazu darf es nicht kommen. Es muss auf diplomatischem Wege alles getan werden, um Bazoum im Amt zu halten und die Putschisten zum Aufgeben zu bewegen. Denn sind die Wagner-Söldner erst einmal im Land, ist der Westen aus dem Spiel.

