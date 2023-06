Straubinger Tagblatt

Einen besseren Asylkompromiss bekommt die EU im Moment nicht hin

Straubing (ots)

Eine andere Lösung lässt die politische Gemengelage in der EU aktuell kaum zu. Noch so wohlmeinende Flüchtlingspolitik darf zudem nicht außer Acht lassen, dass die großen Migrationsströme Europa immer mehr zu überfordern drohen - ob tatsächlich oder gefühlt, macht da keinen Unterschied. Geordnete Asylverfahren sind eine legitime Forderung vieler Bürger und kommen letztlich auch jenen zugute, die zwingend auf unseren Schutz angewiesen sind.

Jetzt muss es darum gehen, die finanzielle Unterstützung von Aufnahmeländern Wirklichkeit werden zu lassen und die geplanten Asylzentren so zu gestalten, dass sich am Ende niemand dafür schämen muss. Bekommt Europa das Problem der illegalen Zuwanderung in den Griff, kann das auch neue Türen für eine bessere Migrationspolitik öffnen.

