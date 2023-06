Straubinger Tagblatt

Nato-Manöver ist ein starkes Signal an Putin

Straubing (ots)

Mit dem Krieg hat das Manöver eine ungleich größere Bedeutung erhalten. Es ist wichtig, dass die Piloten der Bundeswehr und der Alliierten trainieren. Nicht nur über fast menschenleeren Gebieten etwa in den USA, sondern auch über Gelände, in dem sie im Ernstfall eingesetzt würden. Also etwa im Luftraum über der Bundesrepublik. Dabei geht es nicht darum, den Angriff auf eine andere Nation zu simulierten - das würde dem Selbstverständlich der Nato völlig zuwiderlaufen -, sondern darum, sich gegen einen Aggressor zu verteidigen.

