Straubinger Tagblatt

AfD-Verbot: Ideologie und Anhänger würden bleiben

Straubing (ots)

Würde die AfD verschwinden, wäre das gewiss eine Erleichterung für alle, für die ihre Propaganda und ihr Agieren schwer erträglich sind. Doch mit einem Verbot wären nicht ihre Ideologie und ihre Anhänger verschwunden sowie der Zorn der Menschen, die in Umfragen angeben, die AfD wählen zu wollen, weil sie mit der Arbeit der Ampel aus SPD, Grünen und FDP unzufrieden sind und in der Union und der Linken keine Option sehen. Würde jetzt, da die AfD sich auf einem demoskopischen Höhenflug befindet und in Umfragen mit der Kanzlerpartei SPD gleichzieht, ein Verbotsverfahren angestrengt, sähe es so aus, als würden die sogenannten "Altparteien", wie die Rechtspopulisten sie nennen, versuchen, eine stärker werdende Konkurrenz, die sie als Bedrohung empfingen, ausschalten. Das würde in einer Zeit, in der die Fliehkräfte an die politischen Ränder immer heftiger an der Demokratie und am gesellschaftlichen Zusammenhalt zerren, zu einer noch stärkeren Radikalisierung führen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell