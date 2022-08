Excubate GmbH

Excubate Ventures investiert in Start-ups mit neuem Early-Stage-Fonds

Über den Fonds erhalten digitale Start-ups aller Branchen Risikokapital und Hands-on Support: Bewerbungen sind jetzt möglich

Köln

Excubate Ventures hat im zweiten Quartal 2022 seine Investments erhöht. Das Investment-Portfolio des Company Builders mit Standorten in Köln und München wird in den nächsten Monaten kräftig wachsen. Dabei nutzt Excubate Ventures sein breites Netzwerk in der Start-up-Szene und veranstaltet regelmäßig Pitch-Events, um potenzielle Investment Cases zu identifizieren. Start-ups, die sich in der Pre-Seed- oder Seed-Phase befinden, können sich ab sofort online mit ihrem Pitch Deck um ein Investment bewerben.

Bis zu 100.000 Euro für Frühphasen-Start-ups

Excubate investiert bevorzugt in Bereiche, in denen das Unternehmen Wissen und Erfahrung aus eigenen Beratungs- und Company-Building Projekten einbringen kann. Gleichzeitig ist Excubate Ventures offen für alle Branchen mit Fokus auf unter anderem HealthTech, Energy und Software. Dabei liegen die üblichen Ticket Sizes zwischen 25.000 und 100.000 Euro.

Unterstützung über Kapital hinaus

Neben der Unterstützung mit Venture Capital bietet Excubate Ventures auch Hands-on-Investments als sogenannte Sweat-Equity-Option an. Hierbei bringt Excubate Ventures die Erfahrung aus Company Building und Beratungsprojekten aktiv in das Start-up ein. Zu Themen wie Prototyping, Product Development, Online-Marketing, internationaler Skalierung und vielen weiteren hat Excubate passende Experten im Team. Zusätzlich kann Excubate Ventures auf ein breites externes Advisor-Netzwerk zurückgreifen, das den Portfolio-Start-ups bei ihren Fragen unter die Arme greift.

"Unser Excubate Team verfügt selbst über Gründungserfahrung in verschiedenen Bereichen. Die bringen wir zusammen mit unserem Know-how zum Company Building bei unseren smarten Investments ein", sagt Torsten Wohlrab, Senior Partner bei Excubate. "Gleichzeitig profitieren unsere Corporate Clients von unserem Start-up-Netzwerk. Als Vermittler für unsere Kunden und Portfolio-Start-ups schaffen wir eine Win-Win-Situation."

Bisherige Portfolio-Start-ups entwickeln sich positiv

Die ersten Start-ups im Portfolio entwickeln sich sehr positiv. Dazu zählt das Start-up Value Works aus Karlsruhe, das eine Lösung zur intelligenten Unternehmenssteuerung für datengetriebenes Management entwickelt. Das SaaS-Start-up schloss zu Beginn des Jahres eine Pre-Seed-Runde über 700.000 Euro ab. Zuvor hatte Excubate es im Rahmen eines Sweat-Equity-Investments bei der frühen Produktentwicklung unterstützt. Dabei war ein Product Manager von Excubate in Vollzeit bei Value Works im Einsatz, um die Entwicklung des MVPs zu beschleunigen.

Auch das Kölner Start-up DeepSkill, das eine EdTech-Plattform für emotionale Skills und ganzheitliche Personalentwicklung bereitstellt, ist auf Wachstumskurs und sicherte sich vor Kurzem eine siebenstellige Pre-Seed-Finanzierung. Excubate Ventures beteiligte sich bereits sehr früh mit einem smarten Cash Investment.

"Wir haben von Excubate neben Kapital vor allem strategisches Know-how bekommen. Außerdem sind sie ein toller Sparringspartner, vor allem bei Fragen rund um Business Development und Aufbau eines nachhaltigen Plattform-Geschäftsmodells. Zusätzlich haben sie uns Zugang zu einem wertvollen Netzwerk mit Tech-Experten und Investoren verschafft", sagt Miriam Mertens, Co-Founder und CEO von DeepSkill.

Mit weiteren VC-Investments und Hands-on-Unterstützung will Excubate Ventures an diese Erfolgsgeschichten anknüpfen, um Gründerinnen und Gründer bei der Skalierung ihres Start-ups aktiv zu unterstützen.

Start-ups können sich bewerben

Auf der Webseite von Excubate Ventures finden Start-ups weiterführende Informationen zum Unternehmen, Portfolio-Start-ups, Investment-Kriterien und -Prozess. Über das Formular können sich Start-ups einfach mit ihrem Pitch Deck, um ein Investment bewerben. Die Teams sollten ein validiertes MVP und idealerweise erste Traction aufweisen können sowie ihren Sitz in der DACH-Region haben.

https://invest.excubate.ventures/

Über Excubate

Excubate Ventures mit Sitz in Köln und München ist ein Early-Stage-Investor, der Start-ups bei der Skalierung unterstützt. Ausgehend vom Mutterunternehmen Excubate, Company Builder und Unternehmensberatung für Innovation und Digitalisierung, bietet Excubate Ventures seinen Portfoliounternehmen starke strategische Unterstützung und Zugang zu relevanten Industriekunden. Durch die Nutzung des Netzwerks und die Erfahrung von Excubate aus seinen Beratungs- und Venture-Building-Aktivitäten schaffen wir einen entscheidenden Mehrwert für den Erfolg unserer Portfolio-Start-ups.

Mit Kontakten zu Co-Investoren wie Business Angels, Finanzinstituten und Risikokapitalgebern in der gesamten DACH-Region sind wir flexibel und pragmatisch, wenn es um Investitionsmöglichkeiten geht. Bevorzugt investieren wir jedoch in Start-ups, bei denen wir einen strategischen Fit zu unseren Beratungsprojekten sehen.

