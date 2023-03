Straubinger Tagblatt

Schlichter müssen im Tarifstreit den Knoten durchschlagen

Straubing (ots)

Bisher hat die Sozialpartnerschaft in Deutschland gerade in Krisenzeiten meistens funktioniert. Die Tarifparteien haben mit ihren Abschlüssen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung getragen. Damit das auch dieses Mal funktioniert, werden die Arbeitgeber nochmals nachlegen müssen. Doch auch die Arbeitnehmer müssen zu Kompromissen bereit sein. Es ist zu hoffen, dass die Schlichter den Knoten durchschlagen können und einen Vorschlag machen, der von beiden Seiten angenommen werden kann. Sonst droht Deutschland ein Arbeitskampf, auf den der Mega-Streiktag am vergangenen Montag nur ein Vorgeschmack war.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell