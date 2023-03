Straubinger Tagblatt

Koalitionsausschuss - Dreißig Stunden

Straubing (ots)

Nun haben sich aber im Zusammenhang mit den Sachfragen interessante politische Konstellationen ergeben, die noch für erhebliche Diskussionen vor allem bei den Grünen sorgen werden. Gemeint ist, was sich schon im Vorfeld der Runde abgezeichnet hat, dass es nämlich eine ordentliche Schnittmenge zwischen Rot und Gelb, also SPD und FDP gibt, die ganz offensichtlich zu Lasten der Grünen geht. Sie haben auch diesmal die meisten Federn lassen müssen, sei es beim Umweltschutz oder auch bei den Verkehrsthemen - siehe Beschleunigung des Autobahnbaus. Das ist mit Blick auf die in diesem Jahr stattfindenden Landtagswahlen von Bedeutung.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell