Putins widerliche Propagandashow in Mariupol

(...) Doch es war ein Trugbild, das die Russen von seiner Reise zu sehen bekam. Sorgfältig ausgewählte Einstellungen für das heimische Publikum. Schmucke Neubauten. Wäre die Kamera in die eine oder andere Richtung geschwenkt, hätte sie Trümmer und Ruinen eingefangen, die stummen Zeugen russischer Brutalität und Zerstörungswut. Doch Putin, der ukrainische Kinder verschleppen lässt, spielte den fürsorglichen Landesvater, der sich persönlich um den Wiederaufbau kümmert, und dem die Zukunft der Menschen am Herzen liegt. Eine widerliche Propagandashow.Dennoch ist es aufschlussreich, dass sich Putin, der den Schutz des Kremls bekannterweise nur ungern verlässt, nun zu einem solchen Symbolakt veranlasst sah. Er will das russische Volk bei Laune halten. Und seine Truppen. Das allerdings dürfte nicht einfach sein.

