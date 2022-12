Straubinger Tagblatt

Die Erzählung vom überlegenen politischen System Chinas in der Pandemie ist widerlegt

Das Dilemma, vor dem Xi Jinping jetzt steht, ist hausgemacht: Auf der einen Seite wird er um die bereits angedeutete Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen nicht herumkommen. Auf der anderen Seite gefährdet er aufgrund des Impfrückstands viele Leben, sollte er dabei zu rasch vorgehen. Die hohen Corona-Zahlen und die Proteste gegen die Null-Covid-Politik kratzen schwer am Bild vom souveränen Führer. Die Erzählung vom überlegenen politischen System Chinas in der Pandemie ist längst eindrucksvoll widerlegt. Demokratische Staaten haben mit ihrem ständigen Abwägen und dem Widerstreit der Interessen weit bessere Wege durch die Krise gefunden. Daran sollte auch denken, wer hierzulande allzu leichtfertig das Wort von der Corona-Diktatur in den Mund nimmt.

