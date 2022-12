Straubinger Tagblatt

Deutschland braucht die Nato als Lebensversicherung

Deutschland braucht die Nato als Lebensversicherung heute so dringend wie einst, als die hochgerüsteten Ostblock-Armeen direkt an seinen Grenzen standen. Umgekehrt braucht aber auch die Nato heute einen stärkeren Beitrag Deutschlands. Zusammen mit Frankreich und - trotz Brexit - mit Großbritannien muss Berlin jetzt deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Auch für den Fall, dass auf Joe Biden ein US-Präsident folgt, der nicht mehr einsieht, dass Amerika die Hauptlast der Sicherheit in Europa trägt, während sich reiche europäische Schützlinge wegducken. Ohne die USA könnten sich die europäischen Nato-Partner kaum ausreichend gegen einen russischen Angriff zur Wehr setzen, das wird trotz der neuen europäischen Anstrengungen noch lange so bleiben.

