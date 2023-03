Straubinger Tagblatt

Bluttat in Hamburg - Das ist keine Waffe für Privatleute

Straubing (ots)

Es wird erneut darüber zu reden sein, ob eine Waffe wie die HK P30, die der Täter für das Massaker benutzte, in die Hände von Privatleuten gehört. Entwickelt wurde sie als Dienstwaffe für Sicherheitsbehörden, sie wird etwa vom Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr eingesetzt. 15 Patronen fasst das Magazin, das in wenigen Sekunden und mit hoher Treffsicherheit leergeschossen werden kann, das Nachladen geschieht in Windeseile. Niemand kann ernsthaft behaupten, ein Sportschütze oder Jäger müsse unbedingt eine solche Pistole haben.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell