Bundeswehr: Zeitenwende im Zeitlupentempo

Es ist erschreckend, dass die Bundeswehrführung trotz des russischen Überfalls noch immer in Lethargie versunken ist. Die Kultur bei den Streitkräften ist beamtig, Schreibstuben-Soldaten machen den wenigen Kämpfern das Leben schwer. Die Bundeswehr hat sich eingerichtet in ihrer eigenen Bürokratie. Diese Selbstblockade aufzulösen, wird Pistorius' schwierigste Aufgabe. Was für die aktiven Einheiten gilt, gilt gleichsam für die Beschaffung.

Der Moloch von Koblenz wird das zuständige Amt für Wehrtechnik genannt. Es verschlingt Zeit, Milliarden und Ministerkarrieren. Eurofighter, Transportmaschine A400M und Schützenpanzer Puma - alle jüngeren Prestigeprojekte der Rüstung gerieten zum Fiasko. Die Bundeswehr muss sich verabschieden von abstrusen Vorgaben wie jener, dass auch zivile Vorschriften für Kriegsgerät gelten sollen.

