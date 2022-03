Straubinger Tagblatt

Ukraine-Krieg: Risiko einer Eskalationsspirale

Straubing (ots)

Mindestens ebenso problematisch wäre die Lieferung von Kampfflugzeugen. Wer soll sie fliegen? Die Ukraine hat mit Sicherheit nicht die für solch modernes Gerät ausgebildeten Piloten bei der Hand. Kämen also nur polnische Piloten in Frage und wäre Polen dann im Krieg mit Russland? Alle diese Schritte, die in die Nähe einer direkten Beteiligung des Westens an den Kriegshandlungen führen, bergen das dramatische Risiko in sich, dass sie eine Eskalationsspirale in Gang setzten, an deren Ende eine atomare Auseinandersetzung stehen könnte. Das legt nahe, dass vor jeder Aktion zu fragen ist, welchen Preis man im absoluten Ernstfall zu zahlen bereit ist.

