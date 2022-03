Straubinger Tagblatt

Schröder als Putins Erkläronkel für russische Propaganda im Westen

Straubing (ots)

Mit seiner Arbeit für die Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie den Ölkonzern Rosneft und wohl demnächst auch für Gazprom ist der ehemalige SPD-Vorsitzende nicht einfach nur in die Wirtschaft gewechselt. Das bringt bekanntlich oft schon genug Probleme mit sich. Vielmehr hat er sich direkt in den Dienst des russischen Präsidenten gestellt. Bereitwillig füllt er seitdem die Rolle aus, welche ihm Putin zugedacht hat: die des deutschen Erkläronkels für die russische Propaganda im Westen. Das "Säbelrasseln" aus Kiew, das Schröder kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine noch gehört haben will, wird wohl in jedem weiteren Porträt und irgendwann auch in den Nachrufen über den einstigen Agenda-Kanzler nachhallen.

