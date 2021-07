Straubinger Tagblatt

Kanzlerkandidat Armin Laschet - Hauptsache, es ändert sich nichts

Straubing (ots)

Es ist auch noch regelrecht Programm von Laschet, die Radikalität der Fragen, die es zu beantworten gilt, nicht anzusprechen. (...) Eine narkotisierte Wählerschaft also, der so vorgegaukelt wird, dass alles gar nicht so schlimm ist. Nicht die Überschwemmungen bei uns und auch nicht 50 Grad Celsius in Kanada. Zu befürchten ist, dass dieser Wahlkampfstil auch Regierungsstil wird. Denn für viele ist Bequemlichkeit immer noch die wichtigste aller Tugenden. Die Hauptsache, dass sich nichts ändert und nichts wehtut. Schrecklich!

