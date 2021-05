Straubinger Tagblatt

Impfung für Jugendliche - Eltern im Gewissenskonflikt

Straubing (ots)

Die Ständige Impfkommission (Stiko) wird offenbar nicht generell dazu raten, unter 15-Jährige zu impfen. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist das nur eine "Empfehlung", er spricht sich für individuelle Entscheidungen von Kindern, Eltern und Ärzten aus. Damit stürzt er vor allem die Eltern in einen Konflikt. Wie sollen sie ihre Kinder guten Gewissens impfen lassen, wenn die Experten der Stiko eher skeptisch sind? Im Zweifelsfall werden die meisten auf Nummer sicher gehen und - zumal das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, für Kinder gering ist - sich erst einmal gegen die Impfung entscheiden. Darauf muss der Impfgipfel an diesem Donnerstag reagieren.

