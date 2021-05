Straubinger Tagblatt

EU-Gipfel - Europa steht vor schwierigen Entscheidungen

Straubing (ots)

Die Geschlossenheit, die es auf diesem Gipfel gab, bleibt brüchig, weil der EU eine belastende Zerreißprobe bevorsteht. In den Schubladen der EU-Kommission reifen gerade konkrete Vorschläge für die Maßnahmen, mit denen das ehrgeizige Klimaschutzziel 2030 erreicht werden soll. Was da vorbereitet wird, ist nichts weniger als ein gewaltiger Preisschub in Bereichen, die die Verbraucher stark berühren: Heizen und Autofahren. (...) Für viele Mitgliedstaaten ist das eine unhaltbare, ja sogar höchst unsoziale Vorstellung, die sie durch eine andere Lastenteilung zu umgehen versuchen. Das aber heißt: Wohlhabende Staaten wie Deutschland will man dazu animieren, solidarisch größere Belastungen zu tragen, damit andere weniger tun müssen. Es ist die Gretchenfrage der europäischen Klimapolitik, die zu erheblichen Verwerfungen führen dürfte.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell