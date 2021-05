Straubinger Tagblatt

"NSU 2.0" - Es bleiben Fragen

Straubing (ots)

Aus dem Schneider ist die Polizei trotz erfolgreicher Fahndung noch nicht. Es hat in Hessen zweifelhafte Abfragen an Polizeicomputern gegeben. Oder rechtsextreme und rassistische Sprüche in Chatgruppen bei der Polizei nicht nur in diesem Bundesland. Es gibt innerhalb der Polizei leider eine gewisse Anfälligkeit für rechtsextremes Gedankengut. Es ist zu hoffen, dass die Studie zum Polizeialltag, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Dezember in Auftrag gegeben hat, genauere Erkenntnisse liefert.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell