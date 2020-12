ZDFinfo Programmänderung

ZDF

Woche 52/20 Mittwoch, 23.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Pulverfass Korea Konflikt ohne Ende Frankreich 2018 17.20 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018 18.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Bauplan des Bösen Kim Il Sung USA 2019 22.25 Bauplan des Bösen Idi Amin USA 2019 23.10 Bauplan des Bösen Manuel Noriega USA 2019 23.55 Bauplan des Bösen Saddam Hussein USA 2019 0.40 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator Frankreich 2017 1.25 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 2.10 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015 2.55 Bauplan des Bösen Benito Mussolini USA 2019 3.40 Bauplan des Bösen Francisco Franco USA 2019 4.25 Bauplan des Bösen Idi Amin USA 2019 Woche 52/20 Donnerstag, 24.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Bauplan des Bösen Kim Il Sung USA 2019 5.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Frankreich 2018 6.50 ZDF-History Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende Deutschland 2020 7.35 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 8.20 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017 9.05 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009 9.50 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012 10.35 ZDF-History Nena - Eine deutsche Legende Deutschland 2020 11.20 ZDF-History Harald Juhnke - eine deutsche Legende Deutschland 2019 12.05 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 12.50 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 13.20 Hollywood Stories Heath Ledger USA 2019 13.45 Hollywood Stories Johnny Depp USA 2019 14.10 Hollywood Stories Will & Jada Smith USA 2019 14.40 Hollywood Stories Paul Walker USA 2019 15.05 Hollywood Stories Kylie Jenner USA 2019 15.30 Hollywood Stories Tom Cruise USA 2019 15.55 Hollywood Stories Gwyneth Paltrow USA 2019 16.25 Hollywood Stories Jim Carrey USA 2019 16.50 Hollywood Stories John Travolta USA 2019 (weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 0.40 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 1.25 Hollywood Stories Anthony Pellicano - Der Promi-Detektiv USA 2019 1.50 Hollywood Stories Kindesmissbrauch in der Traumfabrik USA 2019 2.15 Hollywood Stories #MeToo - Der Fall Harvey Weinstein USA 2019 2.45 Hollywood Stories Die weißen Oscars USA 2019 3.10 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018 3.55 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm Stars, die jung sterben Deutschland 2018 4.40 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 Woche 52/20 Freitag, 25.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 6.05 Die sieben Superkrieger der Geschichte Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 6.50 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter Deutschland 2006 7.30 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity Deutschland 2007 8.15 forum am freitag 8.30 Carnuntum - Weltstadt im Land der Barbaren Österreich 2015 9.15 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 10.00 Die Welt der Antike Die Eisenzeit Großbritannien 2010 10.45 Die Welt der Antike Griechische Mythologie Großbritannien 2010 11.25 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große Großbritannien 2010 12.10 Die Welt der Antike Das römische Imperium Großbritannien 2010 12.55 Die Welt der Antike Der Aufstieg des Christentums Großbritannien 2010 13.40 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 14.25 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 15.10 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 15.50 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 22.25 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 23.10 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 23.50 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter Deutschland 2006 0.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity Deutschland 2007 1.20 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Deutschland 2016 2.00 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 2.45 Tatort Pyramide - Grabräubern auf der Spur Ägypten 2017 3.30 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 4.10 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 4.55 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 Woche 53/20 Samstag, 26.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 6.25 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 7.10 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 7.55 Schick nach Plan Die bunte Modewelt der DDR Deutschland 2017 8.40 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015 9.25 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Wertarbeit und weiße Weihnacht Deutschland 2020 10.05 Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, Sex Deutschland 2019 10.50 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 11.35 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 12.20 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 13.20 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 14.20 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 15.05 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016 15.50 ZDF-History Walter Ulbricht - sein geheimes Doppelleben Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Kein Entkommen Deutschland 2020 22.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Staatsmacht im Visier Deutschland 2019 23.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017 23.55 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 0.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 2019 1.25 Tatort Einheit - Verbrechen der Wendezeit Deutschland 2020 2.10 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit Deutschland 2018 3.10 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen Deutschland 2020 3.55 Mythos DDR-Kampfgruppen - Klassenkampf nach Feierabend Deutschland 2020 4.40 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018

