Corona-Maßnahmen - Ein Lob auf den Flickenteppich

Es wird also nächste Woche unweigerlich wieder zu "Flickenteppichen" kommen, in Deutschland sowieso, aber auch in Flächenländern wie Bayern. Wir sollten eher froh sein, dass wir sie haben, denn "Eine Größe passt für alle" ist meistens die schlechtere Lösung.

