Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: CSU-Parteitag - Die Debatte um die Frauenförderung wird weitergehen

Straubing (ots)

Die CSU hat mit der scharfen Debatte um die Frauenquote zwar innerparteiliche Debatten- und Streitkultur bewiesen, die Parteiführung kann darüber aber gleichwohl nicht glücklich sein. Denn zum einen wird der politische Gegner von links das Verweigern einer echten Frauenquote entsprechend propagandistisch ausschlachten. Zum anderen ist gründlich unter die Räder geraten, dass die Parteiführung gerade einmal mit zwei von 75 Reformpunkten Schiffbruch erlitten hat. Vieles, was wirklich neu und innovativ ist, gerät in der öffentlichen Bewertung des Parteitags unter die Räder. So hatte man sich die Parteireform nicht vorgestellt. Und die Debatte um die Frauenförderung in der CSU wird weitergehen. Vermutlich etwas schärfer als bisher.

