Straubinger Tagblatt: EU-Außenpolitik - Alles für den Frieden

Dem Leiden in Syrien oder auch im Jemen stehen wir heute fast hilflos gegenüber. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir vorher - wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist - nicht ausreichend politisch arbeiten, dass es mehr Frieden in der Welt gibt. Dass wir immer erst empört reagieren, wenn der Krieg schon begonnen hat. Dass wir dann nach Afrika reisen, wenn die Flüchtlinge schon kommen, aber nicht 20 Jahre vorher, als der Hunger dort so groß wurde, dass klar war, dass die Menschen dort eines Tages weglaufen werden. Im Klein-Klein der Kriege, die immer grausamer werden, müssen wir uns dann verhalten, anstatt vorher eine Friedenspolitik aus Europa heraus zu machen, die aus unseren Kriegserfahrungen heraus mehr Gespräche und mehr gute Diplomatie anbietet.

