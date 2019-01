Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Kein Ausweg aus dem Brexit-Chaos

Straubing (ots)

Im Moment am Wahrscheinlichsten scheint ein Verschieben des Austrittsdatums. Wer weiß, vielleicht löst das alles in Großbritannien doch noch eine Dynamik aus, an deren Ende Wahlen oder ein neues Referendum stehen könnten. Und wenn das Ergebnis dann lauten sollte, "Wir bleiben", wäre wohl allen Seiten am meisten geholfen.

