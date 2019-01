Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Mehr Einsatz gegen Korruption

Straubing (ots)

Allen Ankündigungen zum Trotz, die Korruption auszumerzen, greift sie weiter um sich. Vielerorts geht nichts ohne "Fakelaki", wie Schmiergeld in Griechenland genannt wird. Mit teilweise fatalen Folgen. Populistische Politiker und Bewegungen ziehen gegen Vetternwirtschaft zu Felde, doch wenn sie erst an der Macht sind, wird alles noch schlimmer. Dafür gibt es auch in Europa Beispiele, eines davon ist Ungarn. Die EU gibt sich als Vorkämpferin im Kampf gegen ein Krebsgeschwür. Tatsächlich aber tut sie sich im Einsatz gegen Korruption schwerer, als viele markige Worte vermuten lassen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell