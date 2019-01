Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Anschlag verhindert

Straubing (ots)

Der aktuelle Fall zeigt: Der "Islamische Staat" ist zwar weitgehend zerschlagen, jene, die sich seinen Zielen verpflichtet fühlen, sind jedoch weiter aktiv. Ihr abscheuliches Tun bleibt nicht ohne Wirkung. Viele haben ein Stück weit ihre Unbefangenheit eingebüßt. Überlegen, ob sie Massenveranstaltungen nicht lieber fernbleiben. Oder beobachten Menschen, die in ein bestimmtes Schema passen, mit Misstrauen. Wir müssen lernen, mit dem Terrorrisiko zu leben, und versuchen, uns davon so wenig wie möglich im Alltag beeinträchtigen zu lassen, um den Terroristen auch in Zukunft keinen Triumph zu gönnen.

