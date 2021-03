ABOUT YOU GmbH

ABOUT YOU startet Capsule Collection mit Künstlerin Mogli

Zum 19. März 2021 präsentiert der Fashion Online Shop seine erste Capsule Collection mit der Singer-Songwriterin und Schauspielerin Mogli, die außerdem ABOUT YOU's Conscious Face ist und für Themen wie Mindfulness und Mental Health steht. Die 22-teilige Kollektion ist inspiriert von sieben Wesenszügen, angelehnt an Moglis neuen Film Ravage, der die Welt in einer Dystopie darstellt und bald erscheint. Unter den Namen ABOUT YOU x Mogli werden alle Styles exklusiv auf aboutyou.com erhätlich sein.

BRAVERY, FEAR, INSECURITY, LOVE, MELANCHOLY, MIRTH, RAGE - von diesen sieben Wesenszügen hat sich Mogli in der Entwicklung ihrer ABOUT YOU Capsule Collection leiten lassen, welche sich ebenfalls in ihrem bald erscheinenden Film Ravage und gleichnamigen Album wiederfinden lassen. Entstanden ist eine trendige Capsule Collection, die feminin, cool und zugleich sehr wertig ist und Moglis ganz persönlichem Style entspricht.

Mogli war von Anfang an tief in den Designprozess der Capsule Collection involviert, die sich nicht nur an ihrem Film sondern auch an ihrer eigenen Entwicklung orientiert: "Ravage erzählt eine Geschichte von neu-gefundenem Mut um der Zukunft selbstbewusster entgegenzutreten. Mit den Styles der Capsule Collection möchte ich meine persönliche und emotionale Reise verkörpern, um andere Menschen zu ermutigen und zu inspirieren. Daher bin ich umso glücklicher, dies nun in Zusammenarbeit mit ABOUT YOU realisieren zu können." erzählt die Künstlerin.

Die 22-teilige Kollektion besteht aus insgesamt sieben sommerlichen Outfits und spiegelt die oben genannten Wesenszüge wieder. Sie besticht besonders durch die hochwertige Qualität der Materialien und die Schnitte, die für jeden Körpertypen gemacht und zugleich cool und elegant sind. In den Styles, die sich ganz flexibel in den Alltag integrieren lassen, finden sich Moglis Lieblingsfarben Schwarz, Weiß und Creme wieder. Bei den Materialien wurde vor allem auf natürliche Stoffe, wie Bio-Baumwolle gesetzt, ergänzt durch recyceltes Polyester oder auch Lenzing Viscose.

Die Kampagne wurde in den Oatmilk Studios in Berlin unter strikter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen geshootet. ABOUT YOU entwickelte gemeinsam mit dem renommierten Photographen Rakuto Makino ein ganz besonderes Konzept: Für die einzelnen Outfits wurden sieben verschiedene Sets kreiert, die eine naturverbundene, starke Bildsprache zeigen. Mithilfe von variierenden Lichtverhältnissen wurden die verschiedenen Emotionen erzeugt, die wiederum Moglis emotionale Reise in der Kollektion wirkungsvoll widerspiegeln.

Mogli ist nicht nur ein ABOUT YOU Idol, sondern auch das Conscious Face des Fashion Online Shops. Gemeinsam entstanden bereits zahlreiche Projekte, wie conscious Fashion Hauls oder Instagram Take-Over zu den Themen Mindfulness, Sustainability und Mental Health: "Mogli macht unsere Community auf wichtige gesellschaftliche und ökologische Themen aufmerksam. Mit der Capsule Collection heben wir die Zusammenarbeit auf ein neues Level und lancieren sieben starke Outfits, bei denen wir größtenteils auf natürliche und recycelte Stoffe gesetzt haben" erklärt Sofia Hagemeier, Lead Project Manager Exclusive Cooperations bei ABOUT YOU.

Die Sommer-Capsule von ABOUT YOU x Mogli ist eine von zwei geplanten Capsule Collections und somit ein ganzheitliches Konzept. Die 22 Kollektionsteile sind ab dem 19. März 2021 im Onlineshop von ABOUT YOU in den Größen 34 bis 44 bzw. XS-XXL erhältlich und kosten zwischen 19,90EUR und 79,90EUR.

Hochauflösendes Bildmaterial und Freisteller zur Kampagne können hier heruntergeladen werden.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Fashion Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 350.000 Artikeln von über 2000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 27 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 19 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU CLOUD bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz in Höhe von 742 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (32, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (30, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (38, Operations & Finance).

