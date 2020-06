ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 16. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 25/20 Mittwoch, 17.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen Großbritannien 2016 6.20 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen Großbritannien 2016 7.05 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Langeweile Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat 9.05 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018 9.50 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-Raub Australien 2018 10.35 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen Australien 2018 11.20 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht Deutschland 2018 12.05 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Unter Gangstern Albanische Mafia Albanien 2019 23.10 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 23.50 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 0.40 heute journal 1.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 1.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 2.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Eltern unter Verdacht: Die Akte Monika Weimar Deutschland 2019 3.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das irische Dienstmädchen Großbritannien 2019 4.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Blaubart 1922 Großbritannien 2019 4.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Rätsel von Cleveland Großbritannien 2019 Woche 25/20 Donnerstag, 18.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Die Geheimnisse der Russenmafia Gewalt, Geschäft, Gefängnis Deutschland 2019 6.15 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 7.00 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 2011 7.45 Die Science-Fiction-Propheten George Lucas: Star Wars USA 2011 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Die Science-Fiction-Propheten H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten USA 2011 9.10 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 9.55 Die Science-Fiction-Propheten Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report USA 2011 10.35 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 11.20 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011 12.05 Die Science-Fiction-Propheten Mary Shelleys Frankenstein USA 2011 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Inside NATO Krieg und neue Feinde Deutschland 2019 22.25 Operation Rubikon Deutschland 2020 23.25 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 2019 0.10 ZDF-History Die heißesten Momente des Kalten Krieges Deutschland 2008 0.50 heute journal 1.20 Die Superburg des Richard Löwenherz Frankreich 2019 2.05 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen Deutschland 2014 2.45 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre Deutschland 2014 3.30 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 Woche 27/20 Samstag, 27.06. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 11.15 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 "Terra X: Rätselhafte Phänomene - Verschwundene Inseln und wandernde Steine" entfällt 12.00 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 23.15 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 "Terra X: Rätselhafte Phänomene - Verschwundene Inseln und wandernde Steine" entfällt 0.00 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 0.45 Der Rhein - Strom der Geschichte Deutschland 2016 2.15 Faszinierende Erde Flüsse Australien 2019 3.00 Faszinierende Erde Wüsten Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )

