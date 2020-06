ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung Mainz, 15. Juni 2020 ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 15. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 25/20 Dienstag, 16.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre Deutschland 2014 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art Deutschland 2014 9.10 Die Superburg des Richard Löwenherz Frankreich 2019 9.55 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 10.25 Mysterien des Mittelalters Die verschwundene Armee von Azincourt ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.10 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 14.55 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Warum wird man Terrorist? USA 2016 23.05 Mysterien des Weltalls Der große Bruder USA 2016 23.40 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 0.10 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.10 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Deutschland 2017 1.50 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016 2.35 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit? Großbritannien 2018 3.20 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger Großbritannien 2014 4.05 Sternstunden der Evolution Der Anfang von allem Großbritannien 2017 4.50 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 Woche 26/20 Freitag, 26.06. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 14.15 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 "ZDFzeit: Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch" entfällt 14.45 Unter Strom - Energie von morgen Deutschland 2019 15.30 Unter Strom - Mobilität von morgen Deutschland 2019 16.15 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 17.00 Outbreak in Montreal Die Angst vor der Super-Seuche 17.45 Leben sticht Freiheit Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an? 18.30 auslandsjournal - die doku China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert Deutschland 2020 "auslandsjournal - die doku: Inside China - Wie die Pandemie das Land verändert" um 18.45 Uhr entfällt

( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell