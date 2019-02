zeb

zeb erhält Auszeichnungen für Praktikantenprogramm - Branchensieger im Bereich Unternehmensberatungen und Hidden Champion

Münster (ots)

Die Strategie- und Managementberatung zeb ist erneut für Ihr herausragendes Recruiting und die Betreuung ihrer Praktikantinnen und Praktikanten ausgezeichnet worden. Aktuell hat sich das in Münster beheimatete Unternehmen, das zu den führenden Beratungshäusern für die Financial Services Industrie in Europa zählt, beim renommierten "CLEVIS Future Talents Report" als Branchensieger im Bereich "Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung & Recht und Hidden Champion" positioniert. Damit besetzt zeb in zwei von drei relevanten Auszeichnungskategorien der Studie Top-Positionen. Burkhard Hanke, Leiter Recruiting bei zeb, erläutert: "Seit Jahren legen wir ein großes Augenmerk auf die Betreuung unserer Praktikantinnen und Praktikanten. Sie erhalten nicht nur einen tiefen Einblick in den Arbeitsalltag einer Managementberatung. Wichtig ist uns ebenso, dass sie ein individuell abgestimmtes und eng begleitetes Programm nutzen können, das eigene Fähigkeiten spiegelt und gezielt weiterentwickelt. Dafür haben wir viel positives Feedback erhalten. Wir freuen uns jetzt über die Auszeichnung auch von unabhängiger Seite."

Der aktuelle "Future Talent Report" wurde vom Münchner Personalmanagement-Dienstleister CLEVIS in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberbewertungsprotal kununu zwischen Mai und November 2018 erhoben. Über 7500 Praktikantinnen und Praktikanten haben dabei die Qualität ihrer Arbeitgeber sowie das Markenimage der 69 beteiligten Unternehmen bewertet. Die Studie ist die größte Untersuchung mit Blickpunkt auf Future Talents bzw. Praktikantinnen und Praktikanten in Deutschland und wird seit 2010 für den hiesigen Arbeitsmarkt erhoben.

zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. An 18 Standorten sind international 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehören europäische Groß- und Privatbanken, Regionalbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.

