Rammstein, "FIFA 20" und "Avengers" waren Entertainment-Bestseller der ersten neun Monate 2019

Welche Entertainment-Produkte waren deutschlandweit in den ersten neun Monaten des Jahres am beliebtesten? Aufschluss darüber gibt eine exklusive Sonderauswertung von GfK Entertainment für drei bzw. sechs verschiedene Bereiche.

Musik:

Im Album-Segment führt kein Weg an Rammstein vorbei. Mit ihrem neuen, selbstbetitelten Studiowerk landeten Till Lindemann & Co. hierzulande nicht nur den besten Start einer Band in diesem Jahrtausend, sondern haben nach Ablauf der ersten drei Quartale auch einigen Vorsprung auf die Konkurrenz. Diese setzt sich u. a. aus Udo Lindenberg ("MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik") und Herbert Grönemeyer ("Tumult") zusammen, die nach derzeitigem Stand die zweit- bzw. dritterfolgreichste Platte 2019 abliefern könnten. An vierter und fünfter Stelle rangieren zwei Powerfrauen: Sarah Connor ("Herz Kraft Werke") und Andrea Berg ("Mosaik"). Bei den Singles hat US-Rapper Lil Nas X ("Old Town Road") mittlerweile Senkrechtstarterin Ava Max ("Sweet But Psycho") überholt, die er an die zweite Stelle verweist. Die Top 5 komplettieren Juju feat. Henning May ("Vermissen"), Billie Eilish ("Bad Guy") sowie Shawn Mendes & Camila Cabello mit ihrem Sommerhit "Señorita".

Games:

Obwohl erst vor drei Wochen veröffentlicht, dribbelt "FIFA 20" schon an allen anderen Titeln vorbei und setzt sich die Krone der Konsolenwertung auf. Damit könnte die Fußball-Simulation in den Jahresendcharts ihren Vorgänger "FIFA 19" beerben. Dieser war 2018 das Maß der Dinge. Videospiellegende Super Mario räumt auf den Positionen zwei ("New Super Mario Bros. U Deluxe") und drei ("Mario Kart 8 Deluxe") gleich doppelt ab. Mit 24 Nummer eins-Wochen in den offiziellen deutschen PC-Charts ist der Aufbau-Kracher "Anno 1800" klarer Sieger bei den Computerspielen. Ihm folgen der "Landwirtschafts-Simulator 19" sowie das bereits 2014 veröffentlichte "Die Sims 4" aufs Treppchen.

Video:

Bei der diesjährigen "Oscar"-Verleihung staubte "Bohemian Rhapsody" vier Preise ab und war der große Gewinner des Abends. Auch im DVD-Verkauf legt das Queen-Biopic einen königlichen Auftritt hin und vereinte im Zeitraum Januar bis September die meisten Verkäufe auf sich. Ein weiterer "Oscar"-prämierter Musikfilm, nämlich "A Star Is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen, sichert sich die Bronzemedaille. Der im "Harry Potter"-Universum angesiedelte Fantasy-Streifen "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" überzeugt auf Rang zwei der DVD- und Blu-ray-Auswertung gleichermaßen. Die Superhelden-Blockbuster "Avengers: Endgame" (eins) und "Aquaman" (drei) ergattern die weiteren Blu-ray-Medaillen.

