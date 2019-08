GfK Entertainment GmbH

"FIFA 19" und "New Super Mario Bros." waren Europas Games-Topseller im ersten Halbjahr 2019

Welche Video- und Computerspiele räumten in den ersten sechs Monaten 2019 europaweit am meisten ab? Eine plattformübergreifende Sonderauswertung von GfK Entertainment für 17 Länder gibt Aufschluss - und fördert zwei Favoriten zutage: "FIFA 19" und "New Super Mario Bros. U Deluxe". Während sich die Fußball-Simulation in den Benelux-Staaten, Dänemark, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Russland, Spanien und Schweden an die Spitze der Halbjahres-Charts kickt, war die remasterte Version des Jump-'n'-Run-Klassikers in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz am beliebtesten.

Obwohl "GTA V" bereits fast sechs Jahre auf dem Buckel hat, verkauft sich das Open World-Game weiterhin hervorragend. In fünf Ländern, darunter Italien und Russland, sind Top 3-Positionen drin. Zu den weiteren Abräumern zählen "Red Dead Redemption 2", "Days Gone", "Minecraft" und "Mario Kart 8 Deluxe" mit sieben, fünf bzw. jeweils drei Podiums-Platzierungen.

Basis der Auswertung sind die Verkäufe von Computer- und Videospielen im physischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Österreich, Schweiz, Schweden und Spanien.

