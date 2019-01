creditshelf

creditshelf siegt beim Deutschen Exzellenz-Preis 2019

Hochkarätige Jury um Schirmherr Wolfgang Clement zeichnet exzellente 360° Kommunikation des Mittelstandsfinanzierers aus

Frankfurt (ots)

Nach erfolgreicher Premiere im Vorjahr wurde in Frankfurt zum zweiten Mal der Deutsche Exzellenz-Preis für herausragende Leistungen in der Wirtschaft verliehen. creditshelf, der Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, wurde für seine exzellente 360° Kommunikation mit dem 1. Platz in der Kategorie Marke und Image ausgezeichnet. "Ich bin beeindruckt, wie gut deutsche Unternehmen in Form sind. Sie sind zukunftsorientiert, haben innovative Ideen und den Mut, ihr Potenzial auszuschöpfen", fasst der frühere Wirtschafts- und Arbeitsminister sowie Ministerpräsident Wolfgang Clement, Schirmherr des Deutschen Exzellenz-Preises, zusammen.

"Wir gestalten Mittelstandsfinanzierung: einfach, schnell und innovativ. Und genauso sind auch unsere Marketing- und Kommunikationsaktivitäten", freut sich Dr. Daniel Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf, über die Auszeichnung. So befragt der digitale Mittelstandsfinanzierer beispielsweise für den "creditshelf-Finanzierungsmonitor" zusammen mit der TU Darmstadt jährlich 200 Finanzentscheider aus dem deutschen Mittelstand. Zudem gibt das Frankfurter Fintech seit dem vergangenen Jahr das "creditshelf magazin" (Auflage: 100.000 Exemplare) heraus, um Unternehmen, Investoren und Berater in ihren jeweiligen Situationen abzuholen und mit zahlreichen Informationen rund um eine moderne Mittelstandsfinanzierung zu versorgen.

"Wir haben in der Kategorie Marke und Image gewonnen, was uns als 2014 gegründetes Unternehmen sehr ehrt. Denn exzellent ist ja immer ein bisschen mehr als gut und mehr kann man ja als Marke und beim Image nicht erreichen", so Dr. Mark Währisch, Vorstand von creditshelf. "Als digitaler Mittelstandsfinanzierer und einziges Fintech an der deutschen Börse freut es uns, nun diese Anerkennung zu bekommen", ergänzt Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender und Gründungspartner von creditshelf.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ), das DUB UNTERNEHMER-Magazin und seit diesem Jahr auch der Nachrichtensender n-tv vergeben den Deutschen Exzellenz-Preis, der die Leistungen deutscher Unternehmen und der Macher hinter ihnen würdigt. Mit dem Preis werden Firmen, Start-ups, Agenturen und Unternehmer ausgezeichnet, die exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen hervorgebracht haben. Die Gewinner wurden von einer Jury unabhängiger Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft gekürt (https://deutscherexzellenzpreis.de/#Jury).

Video: Deutscher Exzellenz-Preis 2019 - So kommuniziert creditshelf! https://www.youtube.com/watch?v=GVTF1MjP9cQ

Die Initiatoren:

Deutsches Institut für Service-Qualität

Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service in Deutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag verschiedener Medien Wettbewerbsanalysen durch. Diese zeigen aus Kundensicht, wer in Sachen Service führend ist. So sorgt das Institut für mehr Transparenz bei der Auswahl der Besten - bei Banken oder Versicherungen, Baumärkten oder Gastronomie, Telekommunikationsanbietern oder Internet-Shops.

DUB-UNTERNEHMER-Magazin

Das Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einer Gesamtauflage von mehr als 250.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser. Weitere Partnermedien sind die "Welt am Sonntag" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Nachrichtensender n-tv

Seit 1992 bietet n-tv seinen Zuschauern rund um die Uhr das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. n-tv ist Deutschlands erster Nachrichtensender. Mit einem plattformübergreifenden News-Angebot und dem größten Wirtschaftsanteil im TV ist n-tv eine der bedeutendsten Nachrichten- und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Daher schalten täglich mehr als fünf Millionen Zuschauer n-tv ein und rund 12 Millionen Besucher nutzen die digitalen Angebote monatlich.

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Tägliche News von creditshelf auf Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-ag

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

creditshelf Aktiengesellschaft

Birgit Hass

Leiterin Marketing und Kommunikation

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

+49 (0)69 348 77 240

birgit.hass@creditshelf.com

www.creditshelf.com



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Thöring & Stuhr

Partnerschaft für Kommunikationsberatung

Arne Stuhr

Geschäftsführer

Mittelweg 142

20148 Hamburg

Tel: +49 40 207 6969 83

Mobil: +49 177 3055 194

arne.stuhr@corpnewsmedia.de



Investor Relations:

cometis AG

Maximilian Franz

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 611 - 20 585 5-22

franz@cometis.de

www.cometis.de

Original-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell