Spielfilm "Robin - Watch for Wishes" sammelt Spenden für McDonald's Kinderhilfe, DKMS und SOS Kinderdorf e.V.

München (ots) - Bei dem neuartigen Filmvermarktungskonzept hatte jeder Online-Zuschauer des Filmes "ROBIN" eine 10 Cent Spende für kranke und benachteiligte Kinder generiert. Insgesamt konnten in vier Wochen über 27.000 Euro gesammelt werden.

Vom 21. April bis zum 22. Mai stand der zuvor unveröffentlichte Spielfilm kostenfrei auf YouTube. Pro Klick auf den Film erhöhte sich der von Sponsoren und Partnern getragene Spendenbetrag um 10 Cent. Vergangene Woche erhielt unter anderem die McDonald's Kinderhilfe Stiftung einen Spendenscheck über 9.170 Euro.

Mit über einer Viertelmillion Views hatte sich der Film deutscher Studenten und Jungfilmer mit sehr viel positiver Kritik über die sozialen Netzwerke verbreitet. Branchen- und grenzübergreifend haben Stars wie Schauspieler Joseph Morgan, Sänger Max Mutzke und Fußballer Shaun Wright-Phillips den Film über ihre Social Media-Kanäle geteilt, er lief weltweit auf Filmfestivals und bekam Auszeichnungen. Vor allem das Online-Publikum hat den Film unermüdlich weiterempfohlen.

"ROBIN - Watch for Wishes" erzählt die Geschichte eines unheilbar kranken Jungen, der nach einem Streit seiner Eltern über die weiterführende Krebstherapie spurlos aus dem Krankenhaus verschwindet. Während der Vater als mutmaßlicher Kindesentführer im Gefängnis verhört wird, setzt seine Frau alles daran, ihren schwerkranken Sohn wiederzufinden. Eine mysteriöse Gedichtreihe des Vaters und die Bucket List des Sohnes führen die Ermittler auf die Spur bis nach Südafrika.

Das emotionale Thema, eine Balance zwischen der Verlängerung von Lebenszeit und dem Erhalt von Lebensqualität in Krankheitssituationen zu finden, trifft den Zuschauer mitten ins Herz. Die beiden Brüder und Regisseure Tobias (26) und Kevin Schmutzler (28) schaffen es mit der filmischen Umsetzung, den Zuschauer in einem spannenden Thriller mitzureißen, ohne dass man mit einem Betroffenheitsgefühl zurückbleibt.

"ROBIN" ist ein Film mit dem innovativen Ansatz, über bewegte Bilder gemeinsam für Benachteiligte Gutes zu tun. Um dem sozialen Hintergedanken des Projektes gerecht zu werden spendeten u.a. Darsteller und Filmteam ihre Gagen. Unterstützt wurde das Projekt zudem durch viele Sponsorings von Unternehmen. Nach Abschluss der Spendenaktion "Watch for Wishes" ist der Film nun noch auf ausgewählten Charity Events zu sehen.

Realisiert wird das Projekt von der Münchner Produktionsfirma FilmCrew. Das Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, mit Filmen etwas Soziales zu bewirken. ROBIN ist nach der deutsch-indischen Spielfilmproduktion "AWAY" (2013) der zweite abendfüllende Film des Regie-Duos Kevin und Tobias Schmutzler. Für die weltweite Online-Kampagne wurde ROBIN auf Englisch produziert.

Aiden Flowers (Robin) Jeff Burrell (John Gerber) Leni Speidel (Miriam Gerber) Clayton Nemrow (Eric Rosenbaum) Tshamano Sebe (Ayanda) Regie: Tobias und Kevin Schmutzler Genre: Drama / Sprache: Englisch / Drehorte: Ingolstadt, Frankfurt, Kapstadt Länge: 76min / Kamera: RED Epic Weapon, Arri Amira, RED Epic Dragon Veröffentlichungsdatum: 21. April 2018 (Kinopremiere in Ingolstadt & YouTube Release)

McDonald's Kinderhilfe Stiftung, DKMS, SOS Kinderdorf e.V.

BMW, Audi, Screencraft, Stadt Ingolstadt, TICDA, Westpark, Ledin, Jochen Schweitzer, Berlin Institute for Innovation, tmt, videolink, media film service, cinemobil, neun Kulturzentrum Ingolstadt, onlion, Herrenbräu, Klinikum Ingolstadt, first + movie, made by mayr Schreinerei und Möbelmanufaktur, von Harpfenburg, Hotel im GVZ, Design Offices, Betterplaces.org, Contentview

