München (ots) - FOCUS Online beschäftigt sich in einer breit angelegten Serie intensiv mit dem gesellschaftlich sehr relevanten Thema Innere Sicherheit. Unter dem Titel "Sicherheitsreport Deutschland" veröffentlicht das Nachrichtenportal aus dem Haus BurdaForward ab sofort regelmäßig Inhalte, die Deutschland zu diesem Thema bewegen.

Florian Festl, Chefredakteur von FOCUS Online: "Das Gefühl der Inneren Sicherheit ist der soziale Klebstoff einer Gesellschaft. Wenn in diesem Bereich etwas schief liegt haben sowohl linke als auch rechte Strömungen Chancen sich auszubreiten. Wir setzen ein Recherche-Team aus bestens vernetzten Journalisten auf diesen Schwerpunkt an und werden die Themen konstruktiv und lösungsorientiert aufbereiten."

Zum Auftakt zeichnet die Redaktion ein Lagebild zur Sicherheit in Deutschland. Hierfür liegen FOCUS Online Einschätzungen aus vertraulichen Berichten des Verfassungsschutzes vor.

Der "Sicherheitsreport Deutschland" wird Einblicke in die Arbeit von Sicherheitspolitkern, Nachrichtendiensten, Polizei und Militär geben. Denjenigen, die täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, soll Gesicht und Stimme verliehen werden.

Die Serie verfolgt einen konstruktiven Ansatz. Neben der Analyse der gegenwärtigen Situation und dem Hinweis auf Missstände zeigt FOCUS Online Lösungen auf. Das Portal will durch umfassende Information seinen Beitrag zu einer fundierten und zielführenden Sicherheitsdebatte in Deutschland leisten.

Alle Artikel zum "Sicherheitsreport Deutschland" finden Sie künftig hier: (www.focus.de/sicherheitsreport)

