Berlin (ots) - Acht Weltstädte sind die Stationen der GovHack Serie, des globalen Wettbewerbs für die Startup Community, mit attraktiven Preisgeldern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am Freitag, dem 23. November 2018, ist Berlin Schauplatz der internationalen GovHack-Serie.

Das Event findet diesen Freitag von 09:30 bis 16:30 Uhr in der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate statt (Hiroshimastraße 18, 10785 Berlin-Tiergarten).

Der Wettbewerb soll Inkubator für kreative Lösungen sein und weltweit Startups fördern, die neue Technologien und intelligente Initiativen für Regierungen entwickeln. Junge Menschen aus der ganzen Welt, ob Studenten oder Beamte, sollen motiviert werden, technologische Lösungen für die dringendsten globalen Herausforderungen vorzuschlagen.

Der weltweite Wettbewerb startete in New Delhi, gefolgt von Tokio, Santiago de Chile, Jakarta, Washington und London, nun ist Berlin an der Reihe, Mitte Dezember folgt Kairo als letzte Station.

Der Preis - er wurde von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ausgelobt - wird die innovativsten Ideen auf dem World Government Summit auszeichnen und auf internationaler Bühne vorstellen. Die Gewinner werden im Februar 2019 zum World Government Summit's Annual Gathering in die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen, wo sie in Dubai ein Netzwerk aus potenziellen Kunden und Investoren knüpfen können. Sogar die Regierung der VAE kommt als potenzieller Kunde der ausgezeichneten Startups in Frage. Das Gewinnerteam beim Grand Finale erhält 100.000 US-Dollar.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung für die Teilnahme in der Botschaft der VAE ist unbedingt erforderlich: www.eventbrite.co.uk/e/govhack-berlin-tickets-51643738813?ref=estw. Am Eingang muss ein Personalausweis gezeigt werden.

Nähere Informationen (auf Englisch): www.govhack.org

