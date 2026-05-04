Itzehoer Aktien Club GbR

Werte-Krise

Itzehoe (ots)

Es gibt nicht die eine große Krise. Jörg Wiechmann beschreibt die Lage in der Welt anders: "Es ist ein bunter Mix aus vielen kleinen Krisen", sagt der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Eine pauschale Lösung dafür hat auch er nicht, wohl aber eine Empfehlung: "Durch wertebasiertes Handeln kann jeder seine eigenen Probleme und kleinen Krisen angehen."

Der Konflikt mit Russland, die Herausforderung der USA durch China, der Iran-Krieg - drei Beispiele für die geopolitische Krise. Die Wirtschaft leidet unter der Blockade der Straße von Hormus und dadurch stark gestiegenen Energiepreisen. "Deutschland scheint einmal mehr stärker betroffen als andere Länder, die Regierung halbiert ihre ohnehin mickrige Wachstumsprognose", analysiert Jörg Wiechmann. Der Herbst der Reformen sei ausgefallen, es laufe ein Frühjahr der Reförmchen, über die dringend benötigten echten Reformen werde weiter gestritten - politische Führung stecke in der Krise.

Die Gesellschaft ebenfalls. Menschen demonstrierten für Demokratie und Meinungsvielfalt und verengten gleichzeitig ihren eigenen Meinungskorridor immer weiter, sagt der IAC-Geschäftsführer. Und anstatt angesichts der längsten Stagnation seit Gründung der Bundesrepublik die richtigen Schritte für den Wohlstand anzustreben, dominierten Verteilungsstreit und Neiddebatte. Beispiel: Bei der Forderung nach höherer Besteuerung der "Reichen" werde einiges vergessen: Der Spitzensteuersatz gelte bereits ab einem Einkommen von 69.879 Euro, die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland sei die zweithöchste der Welt und die obersten zehn Prozent der Einkommensbezieher kämen für 55 Prozent der gesamten Einkommensteuer auf. So seien auch Realitätswahrnehmung und Leistungsprinzip in der Krise, sagt Jörg Wiechmann.

Über diesem bunten Krisen-Cocktail stehe etwas Größeres: eine Wertekrise. Ein Appell für mehr Eigenverantwortung, Toleranz, Dankbarkeit, Sparsamkeit und Verlässlichkeit helfe nicht, betont er: "Dieser würde ungehört verhallen." Allein könne niemand die Krisen der Welt lösen - aber jeder könne bei sich selbst anfangen: "Mehr langfristiges Denken beim Investieren statt wilder Zockerei auf den Reichtum über Nacht würde so manche Privatpleite verhindern." Eigeninitiative bei der Altersvorsorge reduziere die Abhängigkeit von staatlicher Rente. Offenheit für andere Sichtweisen erweitere den eigenen Horizont für Investitionschancen - und die Börse unterstütze im Bereich Finanzen durch ihren langfristigen Aufwärtstrend.

Wie das eigene Vermögen geschützt und vermehrt werden kann, vermittelt die TOP-Investment-Konferenz am Sonntag, 31. Mai, im Hotel Grand Elysée in Hamburg. Zu Gast sind Dr. Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton, und Unternehmer Wolfgang Grupp (Trigema): Er berichtet, wie er mit wertebasiertem Handeln über Jahrzehnte hinweg erfolgreich alle Krisen gemeistert hat - auch seine schwerste. Kostenlose Anmeldung unter https://top-investment-konferenz.de/gratis

Über den Itzehoer Aktien Club

Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) die größte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seiner Gründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur in Deutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club die Möglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalen Qualitätsaktien wie McDonald's, BMW und Coca-Cola. Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den vergangenen Jahren zum besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gekürt.

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