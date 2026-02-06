PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Itzehoer Aktien Club GbR

Aktiv-Rente oder Aktien-Rente?
Warum das eine besser ist als das andere

Itzehoe (ots)

Seit Anfang 2026 dürfen Rentner monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. "Die Aktiv-Rente ist ein guter Plan für den dringend benötigten Wirtschaftsaufschwung ebenso wie für arbeitswillige Ruheständler", sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC). Allerdings sieht er noch einen anderen Weg für eine Zusatzrente.

Denn die Aktien-Rente bedeute, dass jemand für sein Geld arbeite. "Ein mindestens ebenso guter - und langfristig oft deutlich komfortablerer - Ansatz lautet dagegen: Ich lasse mein Geld für mich arbeiten", sagt Jörg Wiechmann. Das sei die Idee der Aktien-Rente, die aber in Deutschland nach dem Aus der Ampel-Regierung in der Versenkung verschwunden sei. Dagegen zeigten Länder wie Schweden, Norwegen oder die USA seit Jahrzehnten, wie erfolgreich dieses Modell ist. Deshalb rät der IAC-Experte, die Aktien-Rente selbst in die Hand zu nehmen. Mit Jahresrenditen von sieben bis zehn Prozent seien Wertpapiere die renditestärkste Anlageklasse. Das Risiko von Schwankungen und Verluste lasse sich durch eine breite Streuung deutlich reduzieren.

So bleibe im Ruhestand die entscheidende praktische Frage, wie sich trotz schwankender Kurse und unsicherer Dividenden eine zuverlässige monatliche Zusatzrente mit Aktien erzielen lasse, erklärt Jörg Wiechmann. "Die Lösung ist simpel: ein Entnahmeplan." Dabei wird aus einem soliden, breit gestreuten Fonds mit internationalen Qualitätsaktien eine feste monatliche Auszahlung vorgenommen. Diese komme pünktlich und in stets gleicher Höhe. Also lautet sein Fazit: "Aktiv-Rente ist gut. Aktien-Rente ist besser."

Pressekontakt:

Nils Petersen
Fondsmanager
Tel: +49 4821 6793-36
Fax: +49 4821 6793-19
E-Mail: petersen@iac.de
Druckfähige Bilder finden Sie unter:
www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos
Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:
www.iac.de/newsletter_ots

